Киян розлютив таксист, який намагався обігнати швидку

У Києві на проспекті Шухевича зіткнулися машина швидкої допомоги і автомобіль Renault однієї зі служб таксі. Про це повідомляє Інформатор.

За попередніми даними, легковик намагався обігнати карету медиків, внаслідок чого і сталася аварія.

У результаті ДТП у Renault розбита задня частина, дорога всіяна уламками, а сама машина вилетіла на газон. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Правоохоронці встановлюють обставини і причини аварії.

: sud.ua

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.