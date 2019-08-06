Забіг з биками+маркетинг: як іспанці «розкрутили» фестиваль у Памплоні

Коли ми говоримо про брендинг територій або туристичної привабливості України, ми можемо лише мріяти про те, щоб у наші обласні чи районні центри (не рахуючи Умані, звичайно) в якийсь момент приїжджали мільйони туристів і витрачали сотні мільйонів євро. І наївно думаємо, що, намалювавши якийсь логотип, впораємося з цим завданням. Але ні, маркетинг складніше, ніж лого, особливо хороший маркетинг. І в цьому сенсі Памплона і памплонці джгут на маркетинговій арені вже майже тисячу років зі своїм фестивалем Сан-Фермін.

Фермін і Сатурнін

Все почалося зі святого Ферміна, який жив у третьому столітті нашої ери і був першим християнином в Памплоні. За переказами його хрестив Сатурнін — перший єпископ Тулузи, однак, це не точно, тому що ім’я цього самого Сатурнина іноді пишуть як “Сан-Чернін”, від якого рукою подати до Ферміна.

Сатурнін був неординарною людиною і помер незвично. Його прив’язали до ніг бика, якого відпустили бігти. Сатурнін помер, бик втомився і зупинився, і на цьому самому місці в Тулузі спорудили “бичачу церква”. Памплонцям до цього діла не було, оскільки до того часу їх всіх (всі сорок тисяч чоловік) хрестили, а прийняв сан Фермін. Незабаром, втім, він поїхав в дружній Ам’єн, де йому відрубали голову. Долі християн в ті часи якщо і відрізнялися різноманітністю, то тільки в тортурах, які діставалися їм перед смертю.

Фермін і бики

Помер Фермін, та й хрін з ним. Майбутній святий надовго був забутий. Відкопали його через багато років, коли раптово виявилося, що над могилою відчувається божественний аромат (перша ознака святості), від якого розцвітають троянди, колоситься пшениця, бики криють телиць, а чоловіки знаходять чоловічу силу. Цей факт зацікавив ушлих памплонців, які в той час перебували в пошуках “національної ідеї”, “самоідентифікації” і “історичної пам’яті”. Вони проголосили новообретенного святого своїм покровителем і почали неспішно вибудовувати його культ.

Експрес-інформація по країні

Іспанія (Королівство Іспанія – держава на південному заході Європи, яке займає більшу частину Піренейського півострова.

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Герб



Столиця – Мадрид

Найбільші міста: Мадрид, Барселона, Валенсія, Севілья

Форма правління – Парламентська монархія

На території – 504 782 км2 (51-я в світі)

Населення – 47,73 млн чол. (26-я в світі)

Офіційна мова – іспанська

Релігія – католицизм

ІЛР – 0,876 (26-я в світі)

ВВП – $1,381 трлн (14-я в світі)

Валюта – євро

Межує з Португалією, Марокко, Францією, Андоррою

Статуя биків у Памплоні

Тут-то і стали в нагоді бики. І ті, що крили телиць, і той, що став знаряддям страти Сатурнина, який, як ми пам’ятаємо, був то хрестителем Ферміна, то їм самим.

Бики — це добре, подумали памплонці і запросили всіх навколишніх селян влаштовувати бичачу ярмарок з приводу передчасної смерті святого Ферміна. На ярмарках бикам не давали застоюватися, а навпаки, давали бігати. У якийсь момент бики одного недбайливого наварца зірвалися і побігли по вулиці, по дорозі затоптав кілька учасників ярмарку. Інші кинулися врозтіч, і врятувалися пригода здалося дуже забавним. Памплонці не залишили це без уваги і зробили забіги, де бики мали можливість топтати людей регулярними.

Ребрендинг Ферміна

Ідея прижилася, але от біда, святий Фермін був страчений в кінці вересня, і погода не благоволила быководам, і взагалі не мала до веселим забігів і неспішного розпивання вина. Любителі биків всіляко натякали, що непогано було б збиратися в більш теплу пору року, ближче до травневої ярмарку, яка була другим культурною подією в житті наваррського столиці.

Памплонці почухали потилиці, подумали, так дорога їм історична правда, і вирішили, що легкий ребрендинг ще нікому не шкодив. Маркетологи середньовіччя вважали, що буде символічно, якщо обїявить, що Фермін став коротше на голову 07.07. Це історичне рішення дозволило рік за роком збирати самих быкастых биків і мужніх чоловіків для того, щоб перші бігали за останніми. Магія літніх цифр здобула перемогу над бідністю і зневірою загибающегося, хоча і дуже перспективного стартапу.

Фермін і Хемінгуей

Свято виявився живучим, памплонці тихо раділи тому, що раз на рік їх забуті богом краю приїжджають жителі сусідніх сіл і міст, і їм вдається заробити таку-сяку копійчину.

Прийшов двадцяте століття, радіо, телеграф і глобалізація. Відшуміла Всесвітня виставка, туристи стали натовпами тинятися по Європі, залишаючи свої гроші де завгодно.

Памплонці заздрили заповзятливим жителям Люрду і Фатіми, які навчилися монетизувати діву Марію, приходила до місцевих дівчаткам. Багатство зростало в світі і текло десь по-сусідству.

Треба було щось робити. На одному з семінарів по сучасному маркетингу памплонці дізналися, що неймовірних результатів можна досягти, вдавшись до допомоги инфлюэнсеров.

Вирішили працювати на чоловічу аудиторію: залучити тих, хто любить напої міцніше, відчуття гостроти, а також шукає, чим вразити своїх супутниць. Сан-Фермін потенційно був еталоном мачизму, тому инфлюэнсера вибрали відразу. В кафе «Ирунья» на центральній площі з’явився справжній мачо, оточений шанувальниками і шанувальницями. Він віддав належне місцевим бренді і зволив описати те, що відбувається.

Памплонці поклалися на популярність і літературний талант — і не прогадали. Хемінгуей написав шикарний текст, який розійшовся тисячами репостов. У ньому була й історія любові, і жар пристрасті, але головне, там був продакт-плейсмент. Мільйони чоловіків (та їх супутниць) загорілися ідеєю провести кілька днів за непомірними випивкою, в перервах піддаючи своє життя небезпеці.

Вдосконалення проекту

Хайп, піднятий одним з найвпливовіших инфлюэнсеров свого часу, дав поштовх до масштабування локального стартапу, і треба сказати, що “продуктова команда” впоралася з цим викликом. Були усунені баги продукту — забіги стали максимально безпечними (хоча бувають винятки). Але при цьому зберігалася легенда, що кожен учасник піддає ризику своє життя. Ця легенда передається з уст в уста і живе досі. Більше того, кожен учасник Сен-Фермін неабияк боїться рівно до тих пір, поки бики насправді не виявляються поруч. І кожен вважає своїм обов’язком розповісти, як довжини були роги, і як вони пройшли в сантиметрах від мужнього тіла. Ці розповіді розбурхують інших бажаючих.

Як і належить при грамотному використанні надпопулярного инфлюэнсера, продукт не пішов в його тінь (про Хемі нагадують, але він не став головною фігурою дійства). Текст підкреслив привабливі риси і підтримав атмосферу, за якої приїжджають люди, спокушені блогером.

Сотні закладів у центральній частині міста готові не тільки приймати гостей в режимі нон-стоп, але і створюють відповідну атмосферу — веселощів, піднесеного настрою, хмелю і нескінченного флірту — все те, що колись описав Хемінгуей. Всім дістається шматочок щастя, і свята, який у цей тиждень завжди з тобою.

Традиційні для Наварри червоно-білі кольори стали справжнім дизайнерським маніфестом, який дозволяє безпомилково визначити, що фото було зроблено на Сан-Ферміні. Біло-червоне море, щоразу створюється і культивується памплонскими маркетологами, прекрасно працює на впізнаваність бренду. А домашні феєрверки переросли в міжнародний чемпіонат, який тепер супроводжує свято.

Сучасні спадкоємці великих маркетологів середньовіччя і обдарованих рекламників початку двадцятого століття працюють над тим, щоб з кожним роком вирусность свята тільки збільшувалася, а легенди та небилиці подорожували по всьому світу — завдяки соцмережам і стримам.

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