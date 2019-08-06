Зеленський повернув “зелений” тариф для домашніх СЕС

Закон дозволить до 2030 року встановлювати з СЕС до 30 кВт і отримувати “зелений” тариф.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №10357, який дозволяє до 2030 року встановлювати з сонячні електростанції (СЕС) потужністю до 30 кВт на земельних ділянках та отримувати “зелений” тариф на електроенергію, відпущену в енергосистему.

На сайті Верховної Ради вказано, що закон повернуто з підписом президента.

У квітні 2019 року Верховна Рада скасувала “зелений тариф” для побутових сонячних електростанцій, розташованих на прибудинкових територіях. Згідно з документом, депутати дали можливість встановлювати з СЕС потужністю до 50 кВт за умови встановлення їх на дахах будинків або інших спорудах. У червні президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради новий законопроект, що пропонує повернути “зелений” тариф домашнім СЕС на землі потужністю до 30 кВт.

Однак у червні Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду законопроект, який пропонував повернути “зелений” тариф домашнім СЕС на землі потужністю до 30 кВт.