Кернес заявив про наркоэпидемии в Харкові

Мер Харкова Геннадій Кернес забив на сполох через те, що місто заполонили наркомани та розповсюджувачі заборонених речовин.

Про катастрофічну ситуацію він написав на своїй сторінці в Facebook, підкресливши, що відбувається повергає в шок і паніку городян.

«Немає сенсу приховувати: Харків тоне в наркотиках. Я знаю місто, і ще ніколи люди не були в такому шоці від того, що відбувається. Ця тема піднімається першою на зустрічах, прийомах, в приват соцмереж люди пишуть сотні адрес «закладок», де йде справжній трафік, незалежно, це центр або околиця, паркани в адресах, наркомани просто на вулицях жеруть цю погань», – розповів міський голова Харкова.

Також він висловив занепокоєння у зв’язку з тим, що правоохоронці не справляються з цією проблемою. Мер закликав Головне управління Національної поліції Харківської області відреагувати на вимогу харків’ян і припинити наркобеспредел в городею.

«Знаючи реальність, пропоную тут і зараз починати об’єднуватися, щоб уберегти дітей і не упустити місто. Всі ініціативи, ідеї, як боротися, пропозиції від громадських організацій, молодіжних груп – пишіть мені, залишайте контакти. Захистимо Харків разом», – резюмував Кернес.