Перемога Зеленського коштувала до $20 мільйонів, — Коломойський

«Буду п’ять років нудити всім на зло». Ігор Коломойський про хіхоньки із Зеленським, про Порошенка, Фірташа, Богдане, картині Ложкіна і долю Донбасу…

Олігарх Ігор Коломойський дав інтерв’ю російському виданню РБК. Бізнесмен не в перший раз заявив про «громадянський конфлікт» на сході України, чатах з президентом Володимиром Зеленським і про те, що нікуди не збирається більше виїжджати з України.

Дане інтерв’ю в 14 коротких тезах переказує сьогодні LIGA.net.

Буде п’ять років нудити всім на зло. «Максимальна кількість людей хотіло б, що я кудись поїхав, але не дочекаються. Буду п’ять років всім нудити тут зло».

Богдан – один з головних його юристів. «Я його знаю вже років 15, з 2005-го. Співпрацювали з ним щільно років п’ять останніх. Він і його хлопці надавали юридичні послуги… Рази в три бачилися. Аж до його призначення главою адміністрації. Зараз у нього вже часу, напевно, немає. Він один з моїх головних юристів останні п’ять років».

Хіханьки із Зеленським. «Останній раз бачив після інавгурації один раз мигцем. Іноді переписуємося по WhatsApp: хіхоньки та хахоньки, жартуємо. Вчора він мені прислав посилання на свій пост в Facebook про генерала поліції. А я йому ось що надіслав (показує фрагмент з радянського кіножурналу «Фітіль»). Зараз спілкуємося дуже рідко, тому що у нього купа справ, чоловік потрапив з корабля на бал. Раніше ми спілкувалися по телефону раз в два тижні, очно – раз на два місяці».

У 2016 році Зеленський не захотів «стадо баранов». «Богдан розповідає, що в 2015-му, після виходу на екрани він сказав Зеленському, мовляв, давай вже у президенти. Але я підозрюю, що у нього вже були свої плани. Ближче до літа 2016 року Богдан Зеленському пропонував балотуватися на довиборах в Раду. Але той відмовився і сказав, що не хоче бути одним з цього старого стада баранів»

Зеленський остаточно вирішив йти в президенти минулого літа. «У 2017 році, коли вийшов другий сезон серіалу («Слуга народу» – ред.), ми про це впритул говорили. Але він ще не прийняв рішення, тому що сім’я, дружина, діти, батьки – і все не так просто. Для себе остаточне рішення він, думаю, прийняв минулим літо. Тепер, якщо відмотувати назад, я так думаю, що, коли Юрій Костюк (заступник голови ОПУ – ред.) писав сценарій, вірус президентства почав гуляти в умах. У підсумку красиво вийшло».

Перемога на виборах обійшлася в $20 млн. «Я думаю, що все виявилося набагато скромніше і дешевше разів у п’ять. Від 10 до 20 млн доларів. А другий тур, я думаю, взагалі нічого не вартий.

КРІП виявився помилкою. «Це не я створив (партію КРІП – ред.), а Корбан з Палицею. Та там не гроші, копійки. Я допомагав їм в основному інформаційно. Але це спочатку була порожня витівка. Немає партії без лідера».

Хвалить Порошенко. «Ну з основним завданням він впорався – врятував країну від вас (Росії – ред.). Він прийшов, Криму вже не було, Донбас вже був захоплений де-факто. Він зупинив агрессиию. Я можу критикувати його як хочете, але не перед вами. Ми всередині розберемося самі.

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І забрав картину у Ложкіна. «Генератор Донецького метро», Роман Мінін, 2014 рік. Це я у Ложкіна відібрав. День народження був у нього, йому подарували дві, я у нього одну забрав».

А Фірташ вже давно ні на що не впливає. «Я не хочу це (справу стосовно Дмитра Фірташа – ред.) коментувати, тому що не хочу йому нашкодити. Не хочу накликати собі додатковий геморой з боку великих і жахливих. А що стосується самого Фірташа, я думаю, з 2014 року він ні на що не впливає. До цього надавав, а після всієї цієї історії немає. Тим більше він же сказав, що справа є політично мотивованою.

Купівля нерухомості в США була помилкою. «В Клівленді я б взагалі нічого не купував. Мої партнери купили. Вони вирішили інвестувати туди, але я вважаю, що це помилка. І через свою компанію позичив їм кошти. Вони на ці гроші купували. В Клівленді, ще десь».

Є бізнес з росіянами. «Це для бізнесменів небезпечно, тому я не скажу (з ким з російських бізнесменів підтримує зараз відносини – ред.). Навіщо людям неприємності. Але я ні з ким не посварився. Бізнесу в Росії (країна-агресор — згідно із Законом України від 20.02.18) немає. Але у російських бізнесменів зі мною бізнес є. Але я їх теж не назву».

Росія – спонсор «громадянського конфлікту» в Донбасі. «Я і зараз називаю громадянським конфліктом. Але це наша внутрішня справа, і він переріс у гарячу форму тільки завдяки Росії. Вона є одним з основних спонсорів і джерелом цього громадянського конфлікту. Якби не було Росії і вона прибрала геть, то ми б закінчили всі ці питання мирним шляхом до загального задоволення максимум за два тижні».