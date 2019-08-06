Зеленський відреагував на загибель чотирьох морських піхотинців в зоні ООС

Президент України Володимир Зеленський відреагував на загибель чотирьох бійців 36-ї бригади морської піхоти в районі Павлополя Донецької області. Як з’ясували журналісти «Фрази», свій коментар «Зе» розмістив на сторінці в Facebook.

За словами глави держави, трагічний інцидент був спрямований не лише на підрив т. н. «Хлібного перемир’я», а і на переговорний процес вцілому.

«Україна щиро прагне до миру. І наше прагнення незмінно», ‒ зауважив Зеленський і закликав лідерів країн-учасниць Нормандської четвірки ‒ Меркель, Макрона і Путіна ‒ як можна швидше відновити переговори.

Президент також висловив співчуття родинам загиблих військових і пообіцяв, що Україна «обов’язково буде єдиною і мирної» країною.

«Слава Україні!», ‒ резюмував Володимир Зеленський.