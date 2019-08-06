“Харьков тонет в наркотиках”, – Геннадий Кернес

Тему распространения наркотических средств поднял мер Харкова Геннадий Кернес на своей странице в социальной сети фейсбук.

“Нет смысла скрывать: Харьков тонет в наркотиках. Я знаю город, и еще никогда люди не были в таком ужасе от происходящего. Эта тема поднимается первой на встречах, приемах, в личке соцсетей люди пишут сотни адресов “закладок”, где идет настоящий трафик, не зависимо, центр это или окраина, заборы в адресах, наркоманы просто на улицах жрут эту дрянь.”

Также Кернес отмечает, что полиция не справляется с вопросом борьбы с распространением наркотиков в городе. Политик призывает общественность и жителей Харькова присоединяться к борьбе с распространением наркотических средств и выдвигать свои предложения как эффективнее справиться с проблемой.

“Нет смысла скрывать и другое: полиция не справляется. Я в очередной раз призываю Главное управление Национальной полиции Харьковской области отреагировать на требование харьковчан. Но зная реальность, предлагаю здесь и сейчас начинать объединяться, чтоб уберечь детей и не упустить город.

Все инициативы, идеи, как бороться, предложения от общественных организаций, молодежных групп – пишите мне, оставляйте контакты“.

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