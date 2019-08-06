Троє заарештованих після протестів у Москві оголосили голодування

Троє затриманих під час акції протесту в Москві 27 липня оголосили голодування в ізоляторі тимчасового утримання.

Відзначається, що голодування оголосили 21-річний Самариддин Раджабов, 28-річний Кирило Жуків і 34-річний Олексій Міняйло.

За словами адвоката, Раджабов відмовився від прийому їжі з 1 серпня на знак протесту проти звинувачень і солідарності з іншими обвинуваченими. Він продовжує пити рідини, в тому числі чай з цукром.

Згідно з висунутими звинуваченнями, Раджабов заподіяв біль співробітникові Росгвардии в захисній екіпіровці, кинувши в нього пластикову пляшку. Він звинувачується також в участі в масових заворушеннях. Сам він каже, що не брав участь у мітингу, опинившись в центрі Москви випадково.