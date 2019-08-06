Масі Найєм: Генеральному прокурору відомо, хто замовник вбивства Гандзюк

Генеральний прокурор України Юрій Луценко знає ім’я замовника вбивства херсонської актівісткі Катерини Гандзюк.

Таку думку в коментарі виданню “Гордон” висловив адвокат Масі Найєм.

“Коли п’єр ятеро засуджених виконавців злочину пішли на угоду зі слідством, наступним кроком мало стати або додаткова підозра, або посилення підозри [голові Херсонської облради Владиславу] Мангеру. Але цього не відбувалося. Я думав, що після угоди зі слідством ті, хто дістали рядки, що дадуть більше інформації ї допомагатимуть розслідуванню. І так Мангер матиме не тільки підозру, альо ї обвинувальний акт. І тоді його провину буде доведено, а справа піде в суд. Ще один варіант – могли з’єднання явитися підозри комусь ще, хто мав постати перед судом. Але оскільки нічого цього не сталося, можна зробити висновок, що прокуратура просто поставила родичів Каті перед фактом: або ви це все підписуєте, або взагалі не буде доказів, що хтось скоїв убивство. Тобто хто виконавець – зрозуміло, а хто замовив – ні. А поставили батьків перед фактом зараз тільки тому, що в перші дні після замасі поліція нічого не розслідувала. Вони саботували справу. І нікого не було за це покарано”, – підкреслив Найєм. Він зазначив, що безкарність замовників убивства Гандзюк може призвести до нових жертв серед активістів. “Справу саботували, а батьків поставили перед фактом, що нічого не будуть робити, якщо вони не погодяться з вироком. У підсумку за два місяці абсолютно нічого не змінилося. Наразі у слідстві є купа помилок, які призвели до того, що Мангеру не продовжили запобіжний захід. У підсумку ми маємо повністю розвалену справу. А суспільству замилили очі: мовляв, дивіться, є обвинувачені і вони сидять! Тобто все зупинилося на виконавцях. Але в тому-то і проблема. Покарати потрібно замовника – того, кому це було потрібно. А виконавці – це люди, які мають потребу в грошах, тому в будь-якому разі йтимуть на такі злочини. Той, хто замовив активного громадянина України, має нести відповідальність. Інакше замовляти активістів будуть й інші, кому вони заважають. А покарати виконавців – це як покарати ніж за причетність до вбивства. Але ж є людина, у якої були мотиви завдати цим ножем удару”, – сказав адвокат.

За його словами, якщо новий генпрокурор не доб’ється результатів у розслідуванні справи Гандзюк, це означатиме, що між президентом України Володимиром Зеленським та його попередником Петром Порошенком немає різниці.

“Генеральному прокурору відомо, хто замовник вбивства Гандзюк. І саме тому в Генпрокуратурі так вільно поводяться. Уявіть собі, якби ця справа, не дай Бог, звісно, стосувалася б сіна глави ГПУ. Я впевнений, що тоді всі стулили б свої писки. І ніхто ані слова не сказавши бі про перебіг розслідування, поки не затримали б усіх замовників. А так у прокуратурі чітко знають замовника, знають, хто й за що заніс їм гроші. І за ці кошти вони виконують свою роботу. Вони сподіваються, що люди втомилися від цієї справи і махнути на неї рукою. Ні, так не буде. Це проблема, яка у спадок переходити до нового президента. Чи можна ще довести справу до кінця? Я думаю, можна. Головне, щоб була політична воля. Інформацію можна зібрати – було б бажання. Якщо прийде новий генпрокурор і, скажімо, за три тижню справа стоятиме на тому самому місці, то між Порошенком і Зеленським немає жодної різниці”, – резюмував Найєм.