Хакеры Северной Кореи украли 2 миллиарда долларов, – ООН

По данным ООН, Северная Корея похитила около двух миллиардов долларов с помощью масштабных кибератак на банки и биржи криптовалют.

Эти средства власти КНДР пускают на разработку ракетно-ядерной программы, сообщает Reuters.

В докладе ООН, закрытая часть которого есть в распоряжении агентства, подчеркивается, что КНДР «продолжала развивать свои ядерные и ракетные программы, хотя и не проводила ядерных испытаний или запусков межконтинентальных баллистических ракет».

В отчете также отмечается, что помимо похищения средств у финансовых учреждений и бирж, КНДР использует хакеров, многие из которых работают под руководством Департамента госбезопасности КНДР, и для отмывания присвоенной криптовалюты.

Эксперты также подчеркнули, что КНДР продолжает нарушать санкции ООН, незаконно переправляя грузы с одного судна на другое, а также закупая средства, связанные с оружием массового поражения, и предметы роскоши.

Источник: НВ

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