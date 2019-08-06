Іспанця, який викинув холодильник в ущелину, оштрафували і звільнили з роботи (відео)

В Іспанії оштрафували чоловіка, який викинув холодильник в ущелину на півдні Іспанії. Його також змусили витягнути побутову техніку.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на The Guardian.

Чоловік, який працював у компанії, що займається переробкою побутового електронного обладнання в Альмерії, викинув холодильник з мосту. Цей процес зняв на відео його друг, після чого ролик був опублікований в інтернеті.

Після скарг користувачів чоловіка знайшла поліція, яка наказала йому дістати холодильник і утилізувати його належним чином. Пізніше було знайдено відео, як він викидав пральну машину.

Крім того, іспанця оштрафували на 45 тис. євро і звільнили з роботи. Його вже колишній компанії також загрожує штраф в розмірі до 300 тис. євро.

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Коли поліція провела перевірку фірми, вони виявили у дворі 50 пральних машин і 20 холодильників, при цьому не було ніяких контейнерів для їх зберігання. Власники не змогли надати докази того, що протягом останніх 10 років вони доставляли відходи побутової техніки компанії, уповноваженій їх переробляти.

Холодильники містять гази, які можуть завдати серйозної шкоди навколишньому середовищу, і є одними з найбільш токсичних побутових товарів, якщо їх неправильно утилізувати, як і морозильні камери і кондиціонери.

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