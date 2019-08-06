У київських під’їздах з’являються душові для собак

У соціальних мережах кияни активно обговорюють дві смішні фотографії, на яких зображена одна з перших душових кабінок для тварин в житловому будинку Солом’янського району.



На одному фото в душовій сидить мопсик в костюмчику, а на другий – двоє чоловіків у шортах. Один з них повністю заліз в мийку, а другий поливає її водою.

Користувачі соціальних мереж дивуються, мовляв, не може бути, щоб у житлових будинках Києва були душові для собак. Багато висміюють чоловіків, миються в місці для тварин. Але виявляється, душові для собак – правда.

«Наявність душових для тварин було передбачено проектом будівництва нового будинку на вулиці Нижнеключевой у Солом’янському районі. Це ініціатива забудовника», – підказали місцеві жителі.