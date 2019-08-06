Подробиці сьогоднішньої загибелі чотирьох українських військових

Активність мінімальна, так, але саме завдяки цій тиші росіяни змогли підібратися і взяти точний приціл.

Сьогодні в 11.00 четверо воїнів 36-ї бригади морської піхоти загинули під Павлополем від прямого попадання російського снаряда — мінометної міни калібру 82 мм, накрученою на реактивний двигун гранати ПГ-7 замість штатної боєголовки.

Про це кілька хвилин тому повідомив у ФБ відомий журналіст Юрій Бутусов.

Перемир’я в черговий раз порушено російськими військами. Війна триває всупереч всім перемир’я, всупереч всім зобов’язанням, всупереч усім домовленостям.

Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський зобов’язаний дати свою публічну оцінку факту порушення домовленостей і дій РФ (країна-агресор — згідно із Законом України від 20.02.18), а також висловити особисті співчуття рідним і товаришам загиблих. Відповідальність на Зеленском.

Можливо, слід скорегувати запланований графік президента, відвідати район бойових дій. Ці четверо загинули, виконуючи прямі накази головнокомандуючого.

Війна триває, і росіяни не припиняють бойові дії. Активність мінімальна, так, але саме завдяки цій тиші росіяни змогли підібратися і взяти точний приціл.

Одночасно, незалежно від політичних заяв, необхідні ефективні відповідні дії Об’єднаних сил з російським окупантам.

Причому необхідно відео, що відповідь була повною.