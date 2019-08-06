На «чорний ринок» витекли дані клієнтів найбільших банків

Особисті дані клієнтів половини банків з топ-20 виявилися доступні для покупки на «чорному ринку» в DarkNet або telegram-каналах.

Придбати можна не тільки особисту інформацію (ПІБ, номер мобільного та домашнього телефонів, паспортні дані, дата та місце народження), але і банківську — залишок на рахунку, дата останньої операції, в деяких випадках — інформацію про офісі банку, де вона проводилася, попереджають в DeviceLock.

Персональна інформація помітно подорожчала, наголошується в дослідженні компанії, яке наводять «Известия».

За рік ціна піднялася з 20 до 70 рублів за одну запис, а ціна реєстру з вмістом 100-150 тисяч записів становить тепер 7-11 млн рублів.

Вартість даних залежить від їх «свіжості»: ціна за відомості про клієнта, датовані минулим місяцем, доходить до 100 рублів, говорить технічний директор DeviceLock Ашот Оганесян. Дані стало складніше дістати з-за підвищених заходів безпеки, пояснюють у свою чергу в ЦБ.

При цьому попит на персональні дані зростає не тільки з боку шахраїв, але і легальних компаній, які збирають таким чином базу для холодних або цільових продажу послуг клієнтам.

Компанії готові платити великі гроші за цифровий портрет клієнтів, щоб ефективніше продавати свої товари та послуги, і чим детальніше цей портрет, тим він дорожчий, говорить веб-аналітик «Лабораторії Касперського» Владислав Тушканів.

Тим часом співробітники банків, МФО і стільникових операторів знайшли найпростіший спосіб зливу персональних даних клієнтів. Зловмисники роблять на телефон фотографії моніторів комп’ютерів з особистою інформацією, а потім розміщують її в DarkNet, повідомляла раніше компанія DeviceLock.

У вигляді таких фотографій опубліковані близько 10% даних про приватних осіб, злитих в приховану мережа, в якій є інформація про десятки мільйонів росіян.