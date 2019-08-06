Богдан і Вавриш вирішили «рейдернуть» Київ у киян — експерт

Глава Офісу президента Андрій Богдан і скандальний забудовник Андрій Вавриш намагаються незаконно захопити владу в Києві.

Таку заяву зробив політичний експерт Володимир Макарівський.

“Зараз група осіб, яка прийшла до влади в країні, серед них пан Богдан, чиновник часів Януковича, люстрированный, пан Вавриш, має величезний шлейф корупційних діянь, звільнений Кличка з міської адміністрації, і пан Ткаченко, керівник каналу, багаторічний керівник каналу “1+1″, просто вирішили, вибачте за таке слово,”рейдернуть” Київ у киян”, – вважає експерт.

На думку Макарівського, для цього вони використовують методи і законодавство, яке було прийнято ще під час побіжного президента Віктора Януковича і суперечить інтересам киян.

«Влада хоче скористатися законодавством, дуже сумнівним законодавством часів Віктора Януковича, коли була внесена в закон про статус столиці ця неправомірна, неправильна і незаконна стаття, що розділяла повноваження голови Київської адміністрації і мера Києва», – продовжив політолог.

Він впевнений, що в ситуації, що склалася навколо Києва, необхідно керуватися саме рішенням Конституційного суду від 2003 року, де прямо говориться, що президент повинен призначити главою КМДА того, кого кияни обрали мером.

«Рішення Конституційного суду від 2003 року законне, його ніхто не відміняв. Саме ним потрібно керуватися, а не законом «Про столицю» часів Януковича. Зараз більшість киян підтримують Кличка. І влада повинна з цим рахуватися», – резюмував Володимир Макарівський.

Як нагадує видання, глава Офісу президента Андрій Богдан заявив, що влада планує призначити свого людина керувати Києвом, розділивши посади голів Київської адміністрації і мера Києва.

У сьогоднішньому інтерв’ю виданню «РБК-Україна» Коломойський повідомив, що знає Андрія Богдана близько 15 років, і що останні п’ять років він був одним з його головних юристів.

«Я його знаю вже років 15, року з 2005-го. Співпрацювали з ним дуже щільно років п’ять останніх. Він і його хлопці надавали юридичні послуги…

Він один з моїх головних юристів останні п’ять років. Рази три на тиждень бачилися. Аж до його призначення главою адміністрації. Зараз у нього вже часу, напевно, немає», — заявив олігарх

За словами Коломойського, Богдан надавав юридичні послуги особисто йому, а не групі «Приват».

Тобто, останні п’ять років Богдан обслуговував шахрая-олігарха, а тепер обслуговує президента України. Причому, як стверджують злі язики, Коломойський нав’язав Зеленському цього Богдана, що представляється логічною версією…