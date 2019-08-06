«Укрбуд» запустили в зоопарк з квитком від АМКУ

Довірена особа господаря корпорації «Укрбуд» Максима Микитася запрацює на київських звірів 425 млн грн

Київська мерія вирішила профінансувати чергову порцію дорогих робіт по реконструкції столичного зоопарку. Після ТОВ «Люнет», бенефіціаром якої записаний маловідомий естонець Рагнар Еверест, який виграв у 2017 році тендер вартістю понад 482 млн. грн., ще один підряд на 425 млн. грн. отримає ПП «Укрбалтбуд», власником якого значиться чорнобильський підрядник, гендиректор входить в корпорацію «Укрбуд» ПРАТ «Укренергомонтаж» Михайло Бородавко.

Переможець тендеру на реконструкцію об’єктів Київського зоопарку з очікуваною вартістю 489,327 млн грн міг визначитися ще місяць тому. Однак замовник аукціону – столичне комунальне підприємство КП «Житлоінвестбуд-УКБ» – тільки 1 серпня опублікувало оголошення про намір укласти договір з ПП «Укрбалтбуд».

Спочатку заявки на участь у тендері подавали ТОВ «Роял Комерс», ТОВ «УХБП-Київ», ТОВ «Будівельно-консалтингова фірма «Граніт», ПП «Укрбалтбуд» і ТОВ «Люнет». Документи першої з цих компаній були не прийняті, оскільки вона не відповідала кваліфікаційним критеріям, встановленим замовником.

За підсумками розкриття тендерних пропозицій 20 червня пропозицію ПП «Укрбалтбуд» виявилося найбільш вигідним. Компанія Михайла Бородавко була готова виконати необхідні роботи за 425 млн. 188 тис. 998 грн. ТОВ «Люнет» оцінило свої послуги на 2 грн. дорожче, а СКФ «Граніт» – на 500 грн. більше. А ТОВ «УХБП-Київ» і зовсім залишив заявку на верхній планці, встановленої замовником, не вплутуючись в торги.

Однак далі документи «Укрбалтбуда» були дискваліфіковані тендерною комісією, оскільки ПП нібито не надав детального обґрунтування запропонованої ціни на роботи і послуги встановленого зразка – з урахуванням всіх витрат протягом усього терміну виконання робіт. На думку тендерної комісії, ця умова є обов’язковою, якщо кінцеве пропозицію учасника менше очікуваної вартості на 3% і більше.

Таким чином, краща пропозиція виявилося у ТОВ «Люнет». А коли і ця компанія не підтвердила намір укласти договір з КП «Житлоінвестбуд-УКБ», замовник опублікував оголошення про намір укласти договір з СКФ «Граніт», що входить в однойменну групу компаній київського забудовника Віктора Видренко.

Крапку в суперечці навколо зоопарку поставила постійно діюча адміністративна колегія АМКУ з рішенням скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель.

Компанія Михайла Бородавко поскаржилася антимонопольникам на незаконне, на її думку, дискваліфікацію і виборчий похід організаторів тендера до його учасників.

В АМКУ визнали, що чиновники столичної мерії не мали права дискваліфікувати ПП «Укрбалтбуд» після розкриття тендерних пропозицій, оскільки раніше його заявка була визнана такою, що відповідає технічним вимогам, і зобов’язали «Житлоінвестбуд-УКБ» скасувати рішення про відхилення тендерної пропозиції ПП «Укрбалтбуд» і визначення ТОВ «Граніт» переможцем процедури даної закупівлі.

Таким чином, компанія з орбіти «Укрбуду» отримає можливість продовжити розпочату конкурентом масштабну реконструкцію зоопарку, яка передбачає перенесення головного входу з пр. Перемоги на кут вул. Зоологічній, повну заміну комунікацій і будівництво нових павільйонів для тварин, які відповідають сучасним стандартам.

Як відомо, у 2007 році Київський зоопарк виключили з Європейської асоціації зоопарків світу, оскільки умови утримання тварин не відповідали критеріям цієї організації.

Рік тому, приймаючи гостей з Європейської асоціації зоопарків і акваріумів (EAZA), мер Києва Віталій Кличко заявив про наміри повернутися в цю організацію. «Місту не вистачає зоопарку європейського рівня. Все більше людей відвідують столичний звіринець. Ми очікуємо, що до кінця року тут побуває 750 – 800 тисяч відвідувачів. Але цього мало. В перспективі ми націлені на мільйон», – сказав Кличко.

«ОЛІГАРХ» вже писав, що Максим Микитась, на якого працює переможець цього тендеру («Укрбалтбуд» є генпідрядником проектів ТОВ «Укрбуд Девелопмент», яке відносять до орбіті господаря корпорації «Укрбуд»), вважається близьким другом і соратником Віталія Кличка – в 2014 р він був депутатом Київради від партії «Удар», а в 2017 журналісти зафіксували їх приліт до Києва одним чартерним рейсом з Італії.

У цьому світлі, на перший погляд, видається дивним той факт, що входить в сферу управління Київради комунальна компанія намагалася залишити близьку до одного мера структуру за бортом.

Втім, враховуючи скандальний шельф, який в останні місяці слід за обома, в тому числі з-за розслідувань АМКУ змов на комунальних тендерах, де перемога дісталася компаніям з орбіти Микитася, дискваліфікація ПП «Укрбалтбуд» могла бути проведена для відводу очей. У цьому випадку Київрада може говорити, що оточення Микитася ніхто не викладав на «блюдечку» черговий «жирний» поспіль, і його навіть намагалися «зрізати», але АМКУ зобов’язав їх зробити це.

Інша справа, що «Укрбалтбуд» «зрізали» так незграбно, що Антимонопольний комітет фактично не було ніяких варіантів, окрім відновлення компанії в правах.