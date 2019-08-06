Велика помилка Зеленського: Радуцький прокоментував чутки про своє призначення в Моз

Новообраний народний депутат від партії «Слуга народу», почесний президент клініки «Борис» Михайло Радуцький спростував інформацію про ймовірне призначення його міністром охорони здоров’я. Про це Радуцький сказав, відповідаючи на питання журналістів, передає Укрінформ.

За словами Радуцького, його призначення на посаду глави Моз було б великою помилкою з боку президента Володимира Зеленського. Також він вважає неприпустимим призначати на цю посаду будь-яке інше публічне обличчя.

«Оскільки воно 90% свого часу буде займатися медициною, Моз, а відмиванням вентилятора, який у тебе щось кидає. Вважаю, що у партії «Слуга народу» і у президента все вийде і міністри будуть менеджерами, які не будуть цікаві народу», — заявив Радуцький.

Разом з тим нардеп зазначив, що в оновленому парламенті він буде працювати у Комітеті Верховної Ради з питань охорони здоров’я, виконуючи програму своєї партії.