Коломойський заявив, що особливий статус Донбасу в Конституції ніхто не дасть

Олігарх Ігор Коломойський, який раніше заявляв, що конфлікт на Донбасі є громадянською війною, заявив, що немає сенсу витрачатися на вирішення конфлікту. Про це він сказав в інтерв’ю «РБК».

«У вирішення конфлікту немає сенсу вкладати кошти, тому що це (дозвіл конфлікту — Прим.Ред.) неможливо», — сказав Ігор Коломойський.

На думку олігарха Донбасу не будуть давати особливий статус в Конституції, як це передбачено мінськими угодами.

«Цього не буде. Порошенко не сильно це проштовхував, навіть якщо б проштовхував, у нього б не вийшло, і він це розумів. І Зеленському не вдасться. Україна — єдине неподільне унітарна держава. Якщо почати федералізацію, завтра почнеться парад суверенітетів. Є закон про особливий статус, він узгоджений мінськими угодами, та його кожен рік продовжують. Потрібно прибрати зміна Конституції, замінити п’ятирічним перехідним періодом особливого статусу Донбасу, провести вибори на цій території під наглядом ОБСЄ. Нехай Росія теж сидить дивиться, але не втручається. Обрали всіх, кого треба, через 30 днів зібрали манатки і валіть до себе», — сказав Коломойський.

Також він вважає, що немає сенсу інвестувати в регіон немає сенсу, поки там йде війна.

«Відновлення Донбасу може бути тільки після того, як ваші дорогі збройні сили (збройні сили РФ, — прим. ред.) покинуть нашу територію і звалять. Там війна йде, як ми можемо туди щось інвестувати. У мене там є завод. Я його не можу запустити, він не може там працювати, тому що ви там є», — сказав Коломойський.