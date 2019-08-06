У Полтавській області чоловік загинув під час пожежі через непогашену сигарети

У Полтавській області, в місті Гребінка, чоловік заживо згорів у пожежі, що сталася в його власній квартирі, з-за цигарки, яку він залишив непогашену.

Інцидент стався в квартирі на 1-му поверсі двоповерхового житлового будинку на вул. Незалежності, – передає прес-служба ДСНС.

Пожежники, що прибули на виклик, одразу приступили до розвідки та гасіння.

Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання. На місці пожежі виявлено тіло господаря квартири, яке спрямоване в Лубенське відділення БСМЭ для встановлення причини смерті. Пожежу було локалізовано о 07:30, а о 07:55 – ліквідовано.