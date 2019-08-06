Економічний експерт Сергій Фурса відреагував на звинувачення ГПУ, висунуте Гонтаревій. Він вважає, що таке звинувачення, висунуте проти найсміливішого і ефективного реформатора в Україні, світ розцінить як політичні переслідування. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис експерта у соціальній мережі фейсбук.

Сергій Фурса пише: «Прокуратура раптом вирішила звинуватити в чомусь Гонтареву. Прагнення псів государевих. Немає нічого безумніше, ніж чиновник-корупціонер, який хоче вислужитися і зберегти свою посаду, що дозволяє заробляти далі.

І зазвичай такі люди і призводять до провалу.

Що буде далі? Прокуратура покличе Гонтареву. Гонтарева звичайно ж не прийде. Що буде далі? У самому крайньому випадку найбільшого завзяття, якийсь чинуша з прокурорських вирішить оголосити Гонтареву в міжнародний розшук. Типу сказати Британії, що треба видати Гонтареву. Чудова думка. І це при тому, що західний світ вважає Гонтареву, і не безпідставно вважає, найсміливішим і ефективним реформатором в Україні. І це при тому, що Гонтарева працює в поважному міжнародному інституті, ніж було підтверджено її висока репутація. І це при тому, що зараз Гонтарева допомагає робити реформу банківського сектора в Тунісі. Чи видадуть? Звичайно, ні. Тому що Гонтарева розумно заявить про політичні переслідування в країні з нечесними судами і корумпованими силовиками. І виявиться, що в Україні є політичні переслідування. Тому що не видадуть її саме з таких мотивів. Якщо вже раніше таких персонажів як Онищенко, яким ніхто в західному пристойному суспільстві руки не подасть, не видавали, то Гонтареву, яку поважають, і поготів.

В результаті весь світ підтвердить, що новий президент влаштовує політичні переслідування, спрямовані проти ворогів Коломойського. Адже особисто у Зеленського немає причин переслідувати Гонтареву. Інвестори, які поважають Гонтареву, побачать, як цінують її роботу. Хороший сигнал. А головне – на шару наїстися. Тому що толку ніякого, а втрат для країни – сила-силенна. Слава працівникам прокуратури. Слава людям, охочим вислужиться і зберегти своє місце. І сигнал реформаторам, що після того, як ви скривдите корупціонера, корупціонери вам зобов’язання помстяться. Використавши державну машину. І керівництво країни підтримує таку ситуацію.

Гірше дурня, тільки дурень з ініціативою. Але Коломойському приємно. Це так. І якщо Зеленському важливо зробити Коломойському приємно, то прокуратура звичайно ж повинна продовжувати.

Отже. Не зайвим буде нагадати, що люди втратили гроші в банках бо власники банків вели себе, скажімо, не етично. І звинувачувати в цьому Гонтареву навряд чи варто. Але люди схильні винити не того, хто вкрав, а того, хто виявив, що все вкрадено. Не дуже раціональна поведінка. Хоча, коли це люди були раціональні».

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Нагадаємо, що економічний експерт Сергій Фурса нещодавно висловлював думку щодо «українського зубожіння». Він заявляв, що середня зарплата вже майже оновила історичний максимум. В доларах.

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