Це чорний піар – Луценко про “Мальдівську” справу Порошенка

Генпрокурор прокоментував розслідування ДБР щодо подорожі екс-президента на Мальдіви.

На сьогодні п’ятому Президенту України Петру Порошенку в установленому порядку не вручено ніякої підозри у справах Державного бюро розслідувань. Про це заявив Генпрокурор України Юрій Луценко в ефірі радіо Новое время.

“Я повернувся (з відпустки, – ред.) і побачив десятки справ, які просто взяті для політичного антипіару. Наприклад, справа про те, що Порошенко зробив державний злочин шляхом того, що надав наказ наступати на Донбасі. Вам не здається, що це абсурд? Справа про незаконне направлення Порошенком моряків з одного українського порту в інший український порт по українських внутрішніх водах”, – сказав Луценко, коментуючи розслідування ДБР про можливі факти організації незаконного переправлення через державний кордон України п’ятого Президента, а саме подорожі на Мальдіви.

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На думку генпрокурора, мета такого “спаму” – чорний піар.

“Я можу сказати одне: в нашій країні, як і в будь-якій вільній країні, кожен громадянин повинен бути готовий до відповіді на питання правоохоронних органів. Це дуже добре, що Президент не є винятком… Порошенко був демократичним Президентом. Чи є до нього питання правоохоронних органів? Є. Чи є серед них безглузді? Маса. Наразі Петро Порошенко є свідком у цих справах. Ніякої підозри в цих справах йому в установленому порядку не вручено”, – додав він.

Раніше повідомлялося, що ДБР завело справу на Порошенка через відпочинок на Мальдівах. Слідчі перевірять інформацію про незаконне переправлення екс-президента через держкордон з використанням підроблених документів.

Джерело – korrespondent.net

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