Британські лікарі розповіли, як визначити, що рак шлунку поширився на легені. Однією з ознак є втрата ваги.

Рак кишечника – захворювання, яке найчастіше діагностується на території Об’єднаного королівства. Його основні симптоми – порушення стільця, підвищення температури тіла, блідість, втрата ваги без видимих ​​причин. На ранніх стадіях рак поширюється тільки всередині оболонки товстої кишки, однак з часом може прогресувати.

Існує ризик проникнення метастаз в легені, це супроводжується кількома ознаками. У їх числі – безперервний кашель, можливо, з кров’ю, задишка, інфекції грудної клітини. Також захворювання може позначитися і на печінці. Слід звернути увагу, якщо виник біль у правій стороні живота, здуття, поганий апетит, пожовтіння шкіри.

Ризик розвитку раку кишечника може попередити додавання в раціон клітковини (боби, овес, горох, морква, горіхи). Важливо також скоротити споживання м’яса і необроблених продуктів.

: wworld.com.ua

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