У Києві зникла молода дівчина

У Києві на Печерську зникла 15-річна дівчина.

Про це поінформувало видання “Інформатор” із посиланням на правоохоронців.

Зникла – Катерина Єгорівна Бадіна. Дівчина пішла з дому ще 4 серпня.

Прикмети: 155-160 см росту, середня тілобудова, довге темне волосся, карі очі, носить окуляри.

Усіх, кому відома інформація про дівчину, просять телефонувати на 102.

: vgolos.com.ua

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