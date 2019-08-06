У Києві зникла молода дівчина

У Києві на Печерську зникла 15-річна дівчина.
Про це поінформувало видання “Інформатор” із посиланням на правоохоронців.
Зникла – Катерина Єгорівна Бадіна. Дівчина пішла з дому ще 4 серпня.
Прикмети: 155-160 см росту, середня тілобудова, довге темне волосся, карі очі, носить окуляри.
Усіх, кому відома інформація про дівчину, просять телефонувати на 102.
: vgolos.com.ua
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