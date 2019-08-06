Пишнотіла Настя Каменських позує у купальнику

Потап та Настя Каменських зараз насолоджуються другим медовим місяцем біля моря.

В Інстаграмі молодят, які влаштували несподіване весілля наприкінці травня після кількох років стосунків, безліч фото з відпочинку, а Настя днями вчергове порадувала фанів сонячним знімком у купальнику.

На фото Каменських позує у модному бікіні кольору марсала на борту яхти.

“Коли ваш день починається з моря і сонця”, – підписала світлину Каменських.

: bilshe.com

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