У Лівії збили український літак: сплив слід Росії

В аеропорту Місрата в Лівії був знищений літак Іл-76ТД української компанії Скайавиатранс, який перевозив гуманітарний вантаж.

Літак виконував рейс з Анкари в Місурата в рамках співробітництва з Міжнародною організацією Червоного Хреста. Про це розповіли в МЗС України.

Директор компанії Олена Малахова повідомила LIGA.net, що приблизно в 3:17 ночі (за Київським часом) безпілотник обстріляв літак відразу після прибуття в аеропорт, коли здійснювалася розвантаження гуманітарного вантажу.

Цікаво, що поки один дрон обстрілював український літак, другий безпілотник проводив фото – і відеофіксацію. Через 40 хвилин після інциденту фото і відео удару з’явилися на сайтах російських ЗМІ і блогерів.

«Мені здається, що не без того, що Москва підтримує незаконне уряд генерала Хафтара, яка намагається захопити владу в Лівії», — сказала Малахова.

Як повідомили в МЗС України, всього було випущено кілька снарядів, перший з них потрапив у праве крило і спровокував спалах. У слідстві чого літак повністю згорів. Імовірно, вантаж також був повністю знищений.

У момент обстрілу на борту знаходилося вісім членів екіпажу, вони встигли евакуюватися. В результаті обстрілу ніхто не постраждав. Дипломати займаються поверненням екіпажу в Україну.

За оцінкою компанії, вартість знищеного Іл становить щонайменше $2,5 млн.