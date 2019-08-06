Генпрокурор Луценко пообіцяв, що подасть у відставку, як тільки запрацює нова Рада

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що подасть у відставку з посади, коли Верховна Рада 9-го скликання приступить до роботи. Про це він сказав в ефірі Радіо НВ у вівторок ввечері.

«Як тільки новий парламент збереться … я подам заяву про відставку», — заявив Луценко. За словами Луценка, він говорив президентові України Володимиру Зеленському, що як тільки буде обраний новий парламент, він напише заяву про відставку на ім’я спікера Верховної Ради. «Я готовий до цього. Чекаю на ім’я спікера. Як тільки парламент збереться, сформує керівні органи парламенту, я внесу заяву про відставку за власним бажанням», — зазначив Луценко.

Він висловив упевненість, що президент і парламент приймуть рішення щодо нового генпрокурора, «яким я спокійно передам всі справи і певні рекомендації на майбутнє». Луценко додав: «Зроблю це тому, що вважаю себе поганим генпрокурором… я піду у відставку як генпрокурор, який повернув вкрадених коштів і активів на 4 млрд доларів».

Відповідаючи на питання про те, чи піде він у політику, генпрокурор зіронізував, що «ніколи і не відходив». «Буду займатися партійною діяльністю – ще не вирішив», — сказав він.

На питання про те, чи допускає він кримінальні справи стосовно нього, Луценко сказав, що в НАБУ «до 15 справ», в яких він фігурує. При цьому генпрокурор висловив упевненість в тому, що не скоював жодних правопорушень і в справах, у яких він фігурує чи буде фігурувати не буде ознак злочину.

Генеральний прокурор України призначається на посаду і звільняється президентом України за згодою Ради. Парламент може висловити недовіру генеральному прокурору, що має наслідком його відставку з посади. З травня 2016 року цю посаду обіймає Луценко.