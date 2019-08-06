Подозрения близкому окружению Порошенко, хищение на 150 млн грн

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что его заместитель признал достаточными доказательства, чтобы объявить подозрения экс-главе Нацбанка Валерии Гонтаревой и экс-замглаве Администрации президента Алексею Филатову в деле о расхищении 150 млн грн при сделке Аграрного фонда и одного из банков. Об этом во вторник, 6 августа, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

“К сожалению, тогда, как я считаю, в силу максимальной политизации момента, выборов, было несоблюдение процедуры. Все эти дела были переданы в другое управление, были проанализированы, старшим группы прокуроров был назначен теперь уже мой заместитель Сергей Николаевич Кизь, и Кулик и его команда показывали все доказательства, которые, по его мнению, свидетельствуют о возможности подписания подозрения”, – сказал Луценко.

“Кизь усматривает достаточность доказательств, собранных группой Кулика. Поэтому подозрение получит человек, который непосредственно ставил свою подпись на документах брокерского характера, господин Стеценко, заместитель группы ICU, госпожа Гонтарева как руководитель ICU, и господин Филатов как адвокат, который обслуживал эту сделку. В случае если подозрение будет дополнено всеми необходимыми достаточными доказательствами, дело будет передано в суд”, – рассказал генпрокурор, отметив, что эти три гражданина вызваны к следователю для уведомления о подозрении. “Если они не придут, подозрения пойдут другим путем – через почту на адрес проживания”, – добавил он.

Как считает следствие, брокерская фирма ICU использовалась в сделке между государственным “Аграрным фондом” и “Брокбизнесбанком” олигарха Сергея Курченко, в результате чего были разворованы деньги “Аграрного фонда”.

Видео: YouTube/Генеральна прокуратура України

Напомним, 6 августа стало известно, что Генпрокуратура снова вызывает на допрос Валерию Гонтареву и Алексея Филатова как подозреваемых по делу беглого олигарха Сергея Курченко.

28 марта ГПУ сообщила о завершении расследования против беглого олигарха Сергея Курченко. В то же время, прокурор в этом деле Константин Кулик выдвинул подозрения, в том числе, представителям окружения президента Петра Порошенко. В Генпрокуратуре опровергли эту информацию, заявив, что эти сообщения о подозрении произвели с нарушением законодательства. В Администрации президента заявили, что считают эти сообщения провокацией Коломойского.

ГПУ вызывает для вручения подозрений и допроса экс-главу Администрации президента Бориса Ложкина, заместителя главы АП Алексея Филатова и экс-руководительницу Нацбанка Валерию Гонтареву.

Источник – strana.ua

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