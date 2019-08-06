У Польщі при зіткненні автобусів постраждали 27 людей

Автобуси їхали один за одним, і в якийсь момент один з них врізався в задню частину іншого.

У Нижньосілезькому воєводстві Польщі зіткнулися два автобуси, в яких знаходилось 70 пасажирів. В результаті аварії постраждали 27 осіб, повідомляє RMF24 у вівторок, 6 серпня.

Аварія сталася біля міста Олава. Попередньо відомо, що обидва автобуси їхали один за одним і в якийсь момент один з них врізався в задню частину іншого. При цьому дорога була мокрою після дощу.

Більшість пасажирів після ДТП покинули автобуси власними силами. Переважно люди отримали поверхневі травми. У важкому стані перебуває водій одного з автобусів, який застряг в кабіні. Його діставали рятувальники.

Постраждалих госпіталізовано в лікарні міст Олава, Бжег, Ополє та Стшелін.