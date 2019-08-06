Новий посол Естонії почав роботу в Україні

В Україну прибув новопризначений посол Естонії Каимо Кууск.

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на прес-службу МЗС.

Новий посол вручив копії вірчих грамот заступнику міністра закордонних справ України олени Зеркаль.

«Україна є зовнішньополітичним пріоритетом Естонії», — підкреслив він.

В ході робочої зустрічі дипломати високо оцінили динаміку українсько-естонського діалогу і підтвердили загальну налаштованість на подальший обмін досвідом з метою реалізації Україною важливих реформ, зокрема в галузях освіти та охорони здоров’я.

У свою чергу, Зеркаль подякувала послу за тверду підтримку Естонією суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах і допомогу в реалізації гуманітарних проектів в Луганській і Донецькій областях.