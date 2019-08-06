В лікарні Одеської області підірвали гранату, загинуло двоє людей

У харчоблоці Роздільнянської центральної районної лікарні Одеської області чоловік підірвав гранату, в результаті вибуху загинув підривник і жінка, повідомили у відділі комунікації поліції Одеської області.

“В результаті вибуху гранати загинули двоє людей. Подію кваліфіковано за ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України”, – сказано в повідомленні на сайті відомства у вівторок увечері.

Правоохоронцями попередньо встановлено, що до 44-річної працівниці харчоблоку лікарні, прийшов співмешканець, 1965 р.н., який ймовірно і приніс з собою вибухонебезпечні предмети.

Читайте також – Восени у Києві почнуть будувати центр захисту тварин на 700 місць

“Жінка перебувала одна в окремій будівлі. Після того, як людина закрила двері, пролунав вибух. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група територіального відділу поліції. Оскільки через вікно було видно чеки від двох гранат, а вибух був один, заходити до приміщення було вкрай небезпечно. Тому поліцейські оточили будівлю, відвели людей на безпечну відстань, і чекали приїзду вибухотехніків”, – додали поліцейські.

Фахівці вибухотехнічної служби знешкодили гранату РГД-5, яка була приведена в дію, але не вибухнула. Огляд показав, що вибухнула граната Ф-1, в результаті і чоловік, і 44-річна жінка загинули. Інших постраждалих немає.

На місці події продовжує працювати поліція. Те, що відбулося кваліфікували за ст.115 КК (Умисне вбивство).

Джерело – interfax

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!