Верховний Суд відмовив “Приватбанку” у стягненні столичної нерухомості, що належить Коломойському

Верховний суд відмовив “ПриватБанку” у стягненні нерухомості компаній групи Приват Ігоря Коломойського в рахунок погашення кредиту.

Про це повідомляє Finbalance, посилаючись на рішення суду від 31 липня.

ПриватБанк намагався стягнути земельну ділянку в Києві на вулиці Бульварно-Кудрявській, 21, площею 0,19 га і початковою вартістю 52,6 млн грн. Ділянка належить компанії ” АС-МВК.

Кредитний договір на суму 564 млн грн був укладений у грудні 2008 року між ПриватБанком та ТОВ ” АС-МВК. У травні 2009 року АС-МВК передала в іпотеку банку вказану земельну ділянку. Надалі, за даними поліції, в період з 2010 по 2017 рік, всупереч умовам іпотечного договору на земельній ділянці без погодження з банком було побудовано житлово-офісний будинок, інвестором якої стало ТОВ КУА ” Фінансовий капітал (один із засновників АС-МВК).

Також Верховний Суд відмовив ПриватБанку у зверненні стягнення на 92 об’єкта нерухомого майна КУА Фінансовий капітал. Банк пропонував реалізувати нерухомість на публічних аукціонах. КУА Фінансовий капітал фігурує в переліку «приватівських» структур, які претендують на майно банків з російським капіталом — на підставі рішення Арбітражного суду Гааги про стягнення з Російської Федерації компенсації за нерухоме майно, експропрійоване у структур групи “Приват” в Криму після його анексії Росією.