Медведчук і Порошенко змагалися за право повісити собі медальку на груди, звільнивши моряків, — Зеркаль

Заступник міністра закордонних справ Лана Зеркаль вважає, що кум Путіна Медведчук надто цинічною для того, щоб брати участь в обмін військовополоненими без особистої вигоди.

«Хотіли повісити собі на груди медальку і пан Медведчук, і пан Порошенко, кожен по-своєму, і кожен змагався з іншим щодо того, хто ж звільнив моряків», — сказала вона.

Зеркаль вважає, що Медведчук бере участь у питаннях обміну, виходячи з особистих інтересів.

«Наскільки у нього є особиста біль — мені теж дуже складно судити. Як на мене, він надто цинічний, щоб бути чутливим. Не вірю, що він це робив без якихось своїх особистих цілей», — пояснила заступник міністра.

За словами дипломата, йдеться про обмін наших полонених моряків на кого-небудь не йде.

«Немає підстав нікого міняти. Вони там утримуються незаконно, і ми вважаємо, що єдиний спосіб для Росії виконати наказ — це випустити наших моряків і віддати їх нам», — сказала Зеркаль.

«Ми продовжуємо сподіватися на те, що Російська Федерація виконає наказ Міжнародного трибуналу. Який і є для нас підставою вимагати беззаперечного повернення наших моряків додому і наших судів — під нашу відповідальність», — додала дипломат