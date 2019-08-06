У Порошенка прокоментували нові кримінальні провадження

П’ятий президент Петро Порошенко завжди законно перетинав український кордон і не має компаній в Панамі.

Таку заяву зробили 6 серпня в політичній партії «Європейська солідарність».

У політсилі заявили, що ніяких підроблених документів у Порошенка — ні. А неправдиві свідчення також карні в Україні.

«У всіх випадках, коли Петро Порошенко перетинав державний кордон, він робив це в повній відповідності з законом. Це також стосується і вильоту на Мальдіви на початку 2018 року», — йдеться в заяві, розміщеній на сайті партії «ЄС».