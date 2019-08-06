Українська пам’ятна монета поставила рекорд вартості

Монета була продана на аукціоні за 166 779,00 гривень. «25 років незалежності України» — золота ювілейна монета номіналом 250 гривень із серії «Відродження української державності». Випустили Монету в 2016 році тиражем 400 штук.

На аверсі монети на матовому тлі напис півколом «Україна» (угорі), номінал «Двісті п’ятдесят гривень (унизу); у центрі, на дзеркальному тлі, в колі зі стилізованого рослинного орнаменту — малий Державний Герб України, під яким — рік карбування монети «2016».

На реверсі монети на тлі стилізованого букета зображена карта України з жовто-блакитним прапором (елемент оздоблення — емаль) і напису «25 років» (над картою), «Незалежності України».

Експрес-інформація по країні

Україна – держава у Східній Європі.

Прапор



Герб



Столиця – Київ

Найбільші міста: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Донецьк

Форма правління – Парламентсько-президентська республіка

Територія – 603 549 км2 (44-я в світі)

Населення – 42,6 млн чол. (32-я в світі)

Офіційна мова – українська

Релігія – православ’я, католицизм

ІЛР – 0,747 (81-я в світі)

ВВП – $131,8 млрд (59-я в світі)

Валюта – гривня

Межує з: Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Росією

Всього за перше півріччя 2019 року Національний банк України реалізував пам’ятних та інвестиційних монет на суму 169,16 мільйонів гривень.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в Канаді випустили золоту монету у формі української писанки.

За матеріалами «Кореспондент»

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