Українська пам’ятна монета поставила рекорд вартості

Монета була продана на аукціоні за 166 779,00 гривень. «25 років незалежності України» — золота ювілейна монета номіналом 250 гривень із серії «Відродження української державності». Випустили Монету в 2016 році тиражем 400 штук.
На аверсі монети на матовому тлі напис півколом «Україна» (угорі), номінал «Двісті п’ятдесят гривень (унизу); у центрі, на дзеркальному тлі, в колі зі стилізованого рослинного орнаменту — малий Державний Герб України, під яким — рік карбування монети «2016».
На реверсі монети на тлі стилізованого букета зображена карта України з жовто-блакитним прапором (елемент оздоблення — емаль) і напису «25 років» (над картою), «Незалежності України».
Експрес-інформація по країні
Україна – держава у Східній Європі.
Прапор
Герб
Столиця – Київ
Найбільші міста: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Донецьк
Форма правління – Парламентсько-президентська республіка
Територія – 603 549 км2 (44-я в світі)
Населення – 42,6 млн чол. (32-я в світі)
Офіційна мова – українська
Релігія – православ’я, католицизм
ІЛР – 0,747 (81-я в світі)
ВВП – $131,8 млрд (59-я в світі)
Валюта – гривня
Межує з: Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Росією
Всього за перше півріччя 2019 року Національний банк України реалізував пам’ятних та інвестиційних монет на суму 169,16 мільйонів гривень.
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в Канаді випустили золоту монету у формі української писанки.
За матеріалами «Кореспондент»
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