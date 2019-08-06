В Австрії суд поставив крапку в суперечці за будинок Гітлера

Верховний суд країни ухвалив бік уряду, залишивши колишньої власниці будинку компенсацію, яку їй і пропонували.

Гітлер народився в орендованій квартирі в місті Браунау-ам-Інн на кордоні з Німеччиною в 1889 році. Після приходу до влади нацистів будинок викупила партія і використовувала його як свого роду культовий центр фашистів. Після війни будівлю повернули початковим власникам і він служив бібліотекою, технікумом і центром догляду за людьми з інвалідністю.

Будинок залишався занедбаним протягом п’яти років, коли австрійський парламент наприкінці проголосував за його реквізицію в 2016 році, щоб він не став місцем паломництва неонацистів. Власниця Герлинда Поммер отримала компенсацію в розмірі 810 тисяч євро.

Експрес-інформація по країні

Австрія (Австрійська Республіка) – держава у Центральній Європі.

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Столиця – Відень

Найбільші міста: Відень, Грац, Лінц, Зальцбург, Інсбрук

Форма правління – Федеративна республіка

Територія – 83 871 км2 (112-я в світі)

Населення – 8,4 млн чол. (94-я в світі)

Офіційна мова – німецький

Релігія – католицизм

ІЛР – 0,885 (23-я в світі)

ВВП – $436,88 млрд (27-я в світі)

Валюта – євро

Межує з Чехією, Словаччиною, Угорщиною, Словенією, Італією, Ліхтенштейном, Швейцарією, Німеччиною

Однак суд у місті Рід встановив, що Поммер повинна була отримати 1,5 мільйона євро компенсації. Це рішення скасував вищий окружний суд Лінца. У понеділок Верховний суд у Відні підтримав рішення суду Лінца.

Сьогодні австрійський уряд розглядає плани по зносу об’єкта або повної його реконструкції, так щоб він не був схожий на колишній зовнішній вигляд. Для створення проекту майбутнього будинку буде проведено архітектурний конкурс.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», Австрія заплатить 1,5 млн євро господині будинку, де народився Гітлер.

За матеріалами «Європейська правда»

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