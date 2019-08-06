Андрей Лунин может перейти в Вальядолид на правах аренды

Украинский вратарь мадридского Реала Андрей Лунин является приоритетным вариантом для испанского Вальядолида. Об этом сообщает Pucela Fichajes.

“Испанский Вальядолид делал попытки подписать уже экс-голкипера Вест Хэма Адриана, однако испанец выбрал Ливерпуль.

Теперь середняк Ла Лиги хочет арендовать Андрея Лунина. Вариант с украинцем – приоритетный для “Бело-фиолетовых”.

Однако, ему предстоит выиграть конкуренцию у Хорди Масипа – основного голкипера клуба”, – сообщает источник.

Минувший сезон Андрей Лунин провел в аренде в другом испанском клубе – Леганесе. За этот клуб Лунин провел всего 7 матчей.

Источник: iSport.ua

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