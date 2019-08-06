10-15% мажоритарників від «Слуги народу» не хочуть скасування депутатської недоторканності, — Арахамія

На виборах партія «Слуга народу» обіцяла скасування депутатської недоторканності. Але зараз від 10 до 15% перемогли на мажоритарних округах депутатів виступають проти цього.

Про це можливий керівник майбутньої фракції партії «Слуга народу» в парламенті Давид Арахамія заявив в інтерв’ю «Радіо НВ».

Він нагадав, що партія на виборах обіцяла скасування депутатської недоторканності. За його словами, на сьогоднішній день деякі особи, зокрема бізнесмени, які йдуть у депутати саме за недоторканністю.

Арахамія зазначає, що серед майбутніх депутатів від партії є ті, хто проти її скасування. «Їх близько 15% серед мажоритарників. Серед «списочників» таких набагато менше. А мажоритарники кажуть: «Я мажоритарник, це мій округ, мої люди мене проголосували, чому я повинен бути підзвітним?». Я думаю, що ми просто з цим будемо працювати. Нам тут дуже важлива підтримка суспільства», — сказав він.

Говорячи про кандидатів від партії, які мають «проросійські», «антимайдан» погляди, Арахамія зазначив, що має з ними світоглядний конфлікт.

За його словами, в основному, це мажоритарники. «Проросійський вектор не впливовий взагалі. Моя оцінка — 1%, а можливо, 2%. І це умовно проросійські — це не люди, які кажуть, що нам треба йти в Росію, а кажуть «що не все так однозначно, треба розбиратися …», — зазначив він.