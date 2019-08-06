Бірюков: плювати росіяни хотіли на те, що більша частина населення нашої країни «втомилася від війни»

Екс-радник президент України, волонтер Юрій Бірюков у своєму блозі пише про те, що плювати росіяни хотіли на те, що більша частина населення нашої країни «втомилася від війни». Саме цієї частини населення, до речі, здавалися смішними три слова: «Армія, Мова, Віра».

За словами Юрія Бірюкова, армія виявилася нашому населенню не цікава, як і всім нам, до 2014 року: яка там армія, десь там, головне, щоб не дуже витратно. Адже всі тоді так думали, що нехай, звичайно ж армія буде, але тільки така яку можна вивести на парад і потім відразу згорнути, щоб взагалі на неї не витрачати гроші, які краще пустити на зарплати і пенсії.

Бірюков пише, тепер ось чотири хлопця, з цієї самої армії, загинули на сході. І втрати у нас кожен місяць. Просто з тієї причини, що Путіну глибоко наплювати на всі ці «домовимося десь посередині», «треба просто перестати стріляти», «мышебратья» і це все. Він нікуди не подівся. Він нікуди не зник. Він анітрохи не змінив свої плани щодо всієї України.