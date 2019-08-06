У Зеленського вирішили віддати посаду віце-спікера опозиції

Лідер партії «Слуга народу» Дмитро Разумков заявив, що на посаду віце-спікера Верховної Ради дев’ятого скликання народні депутати будуть призначати одного з представників опозиційних фракцій.

За його словами, Разумков також зазначив, що представники опозиції повинні самі визначитися з претендентами і посадами, оскільки, на його думку, «це по-демократичному», повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Раніше Разумков заявив, що в новій Верховній Раді він може зайняти місце спікера, а Руслан Стефанчук може стати перший віце-спікером.

Перше засідання Верховної Ради дев’ятого скликання відбудеться 3 вересня 2019 року. Очікується, що деякі з нових призначень в Кабінеті міністрів будуть озвучені на першому засіданні парламенту.