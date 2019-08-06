Список Сенцова: З кримської колонії звільнили українського політв’язня

Політв’язня з «списку Сенцова» Олександра Стешенка звільнили з кримської в’язниці. Про це повідомив голова «Об’єднання родичів політв’язнів Кремля» Ігор Котелянець.

За словами правозахисника, сьогодні Олександра Стешенка вивезли на материкову частину України – Харків. Українського політв’язня відпустили «з УДО» – умовно-достроково.

«До останнього здавалося, що окупанти передумають і дадуть задню… Мінус один політв’язень Кремля в списку Сенцова», – написав Котелянець.

У 2018 році ФСБ звинуватила чоловіка в намір підпалити будинок Муфтія. За версією слідства, Стешенко хотів залякати проросійськи налаштованих кримських татар і розпалити міжнаціональну ворожнечу.

Пізніше представник президента України в Криму Антон Кориневич зустрівся з звільненим Олександром Стешенком.

За словами Кориневича, правоохоронці Автономної Республіки Крим дадуть правову оцінку діям російських окупантів.