Олексій Навальний пояснив, чому лідери протесту не змогли зібрати підписи

Цікава цитата зі стенограми розгляду скарги Соболь в ЦВК:

ПОЧАТОК ЦИТАТИ:

Памфілова: Ви сказали, що у вас незвичайна незалежна експертиза. Що за організація?

Представник Соболь: Бюро незалежної експертизи «Версія».

Памфілова: Є листи від МВС і від Мін’юсту. Вони провели аналіз ринку послуг почеркознавчих організацій у Москві. Середній ціновий показник: 11 тисяч рублів за перший підпис і по 5 тисяч рублів за кожну наступну. На всі підписи Соболь треба було б 3,5 мільйона рублів. Термін — тиждень. Але з електронними копіями підписів організації зазвичай відмовляються працювати.

Почеркознавчі дослідження таких записів складні, в копіях недостатньо ознак. Для укладення потрібні оригінали документів.

Тобто, відразу ряд організацій відмовилися перевіряти копії документів. «Версія» перевіряла вас двоє діб.

КІНЕЦЬ ЦИТАТИ.

Ну тобто ось це ось з грошима у них повсюдно. Не тільки в биткойнах або у «звітах» про витрати, які є проста інфографіка без найменшої деталізації і вказівки джерел і приймачів.

Але ось до цього доказу згідно Памфілової в пандан чудове. Цитата Навального з його ефіру на «Ехо Москви» у Маші Майерс, прекрасної:

ПОЧАТОК ЦИТАТИ:

М. Майєрс

― А які реальні витрати на збір?

А. Навальний

― Не менше мільйона рублів. Мільйон — це самий мінімум.

КІНЕЦЬ ЦИТАТИ

Пруфлінк: https://echo.msk.ru/programs/razbor_poleta/2462633-echo/

А знаєте, скільки за даними Мосміськвиборчкому (дивіться на сайті) витратили на збори всі ці прекрасні люди?

Яшин витратив 551800.

Гудков витратив 593200.

Жданов витратив 194100.

Мільйони не витратив ніхто. Ні Галямина. Ні Янкаускас. НІХТО.

Тобто, сам Навальний з ефірі у Маші Майерс, божественної, скаазал, що всі ці люди НЕ МОГЛИ ЗІБРАТИ ПІДПИСИ, тому що «мільйон – це самий мінімум».

Ось як хочете, так і розумійте.