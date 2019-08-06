Найєм: Генпрокурору відомо, хто замовив вбивство Гандзюк

Генеральний прокурор України Юрій Луценко знає ім’я замовника вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк. Таку думку в коментарі виданню “ГОРДОН” висловив адвокат Масі Найєм.

“Коли п’ятеро засуджених виконавців злочину пішли на угоду зі слідством, наступним кроком мало стати або додаткова підозра, або посилення підозри [голові Херсонської облради Владиславу] Мангеру. Але цього не відбувалося. Я думав, що після угоди зі слідством ті, хто дістали строки, дадуть більше інформації й допомагатимуть розслідуванню. І так Мангер матиме не тільки підозру, але й обвинувальний акт. І тоді його провину буде доведено, а справа піде в суд. Ще один варіант – могли з’явитися підозри комусь ще, хто мав постати перед судом. Але оскільки нічого цього не сталося, можна зробити висновок, що прокуратура просто поставила родичів Каті перед фактом: або ви це все підписуєте, або взагалі не буде доказів, що хтось скоїв убивство. Тобто хто виконавець – зрозуміло, а от хто замовив – ні. А поставили батьків перед фактом зараз тільки тому, що в перші дні після замаху поліція нічого не розслідувала. Вони саботували справу. І нікого не було за це покарано”, – підкреслив Найєм.

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Він зазначив, що безкарність замовників убивства Гандзюк може призвести до нових жертв серед активістів.

“Справу саботували, а батьків поставили перед фактом, що нічого не будуть робити, якщо вони не погодяться з вироком. У підсумку за два місяці абсолютно нічого не змінилося. Наразі у слідстві є купа помилок, які призвели до того, що Мангеру не продовжили запобіжний захід. У підсумку ми маємо повністю розвалену справу. А суспільству замилили очі: мовляв, дивіться, є обвинувачені і вони сидять! Тобто все зупинилося на виконавцях. Але в тому-то і проблема. Покарати потрібно замовника – того, кому це було потрібно. А виконавці – це люди, які мають потребу у грошах, тому в будь-якому разі йтимуть на такі злочини. Той, хто замовив активного громадянина України, має нести відповідальність. Інакше замовляти активістів будуть й інші, кому вони заважають. А покарати виконавців – це як покарати ніж за причетність до вбивства. Але ж є людина, у якої були мотиви завдати цим ножем удару”, – сказав адвокат.

За його словами, якщо новий генпрокурор не доб’ється результатів у розслідуванні справи Гандзюк, це означатиме, що між президентом України Володимиром Зеленським та його попередником Петром Порошенком немає різниці.

“Генеральному прокурору відомо, хто замовник убивства Гандзюк. І саме тому в Генпрокуратурі так вільно поводяться. Уявіть собі, якби ця справа, не дай Бог, звісно, стосувалася б сина глави ГПУ. Я впевнений, що тоді всі стулили б свої писки. І ніхто ані слова не сказав би про перебіг розслідування, поки не затримали б усіх замовників. А так у прокуратурі чітко знають замовника, знають, хто й за що заніс їм гроші. І за ці кошти вони виконують свою роботу. Вони сподіваються, що люди втомилися від цієї справи і махнуть на неї рукою. Ні, так не буде. Це проблема, яка у спадок переходить до нового президента. Чи можна ще довести справу до кінця? Я думаю, можна. Головне, щоб була політична воля. Інформацію можна зібрати – було б бажання. Якщо прийде новий генпрокурор і, скажімо, за три тижні справа стоятиме на тому самому місці, то між Порошенком і Зеленським немає жодної різниці”, – резюмував Найєм.

Гандзюк облили сірчаною кислотою вранці 31 липня 2018 року біля під’їзду її будинку в Херсоні. Вона дістала хімічні опіки 30% тіла, кислота потрапила на спину, голову, руку, а також в око. 4 листопада активістка померла. У справі про напад на активістку заарештували шістьох осіб.

6 червня 2019 року суд ухвалив вироки виконавцям злочину, які визнали провину і уклали угоду зі слідством. Сергія Торбіна засудили до шести з половиною років позбавлення волі, Микиту Грабчука – до шести років, Володимира Васяновича і В’ячеслава Вишневського – до чотирьох років, Віктора Горбунова – до трьох років в’язниці. Усі вони – учасники АТО. 5 серпня прессекретарка генерального прокурора України Лариса Сарган повідомила про набуття чинності вироку п’ятьом фігурантам справи про вбивство Гандзюк.

Шостий фігурант справи, Ігор Павловський, перебував під домашнім арештом. Термін дії запобіжного заходу сплив 26 червня. 30 липня стало відомо, що провадження щодо Павловського передано в суд. За словами батька загиблої активістки Віктора Гандзюка, Генпрокуратура затвердила угоду з Павловським без його відома.

Підозрюваного у причетності до організації вбивства активістки Олексія Левіна заочно заарештовано, за попередньою інформацією, він переховується в Домініканській Республіці. Слідчі вважають його організатором злочину.

Замовником нападу, на думку правоохоронців, був голова Херсонської облради Владислав Мангер. За даними Генпрокуратури, він частково оплатив злочин. У тексті підозри Мангеру йдеться, що мотивом нападу на активістку була “особиста неприязнь” до неї через активну громадську діяльність, яка могла підірвати його політичну та ділову репутацію. Мангер перебуває на волі.

Батько та друзі активістки вважають, що, окрім Мангера, замовниками нападу можуть бути колишній голова Херсонської ОДА Андрій Гордєєв та його колишній заступник Євген Рищук.

Мангер, Рищук і Гордєєв заперечують свою причетність до злочину.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков 4 липня заявив, що у справі про вбивство Гандзюк можуть з’явитися нові підозрювані.

16 липня Генпрокуратура зупинила досудове розслідування щодо Мангера та Левіна.

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