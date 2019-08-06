Уэйн Руни стал играющим тренером Дерби Каунти

Уэйн Руни стал играющим тренером в английском клубе Дерби Каунти.
Контракт футболиста начнет действовать с января 2020 года. Такое решение приняли исходя из того, что игроку нужно закончить сезон в Ди Си Юнайтед, с которым действует контракт, сообщается на сайте клуба.
Соглашение рассчитано на 18 месяцев с возможностью продления еще на один год.
Руни будет выступать в команде Чемпионшипа под 32 номером.
Напомним, что прежним тренером Дерби был Фрэнк Лэмпард, возглавляющий Челси.
Источник: iSport.ua
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