У Лівії знищили літак Іл-76ТД української компанії (відео)

В аеропорту Місрата в Лівії ударами з дронів знищений літак ІЛ-76ТД української компанії Скайавіатранс з гуманітарним вантажем Міжнародної Організації Червоного Хреста. Про це кореспонденту LIGA.net повідомила директор компанії Олена Малахова.

Інформацію про напад на літак ІЛ-76ТД підтвердили в МЗС України. Дипломати займаються поверненням екіпажу в Україну.

Як розповіли у МЗС, удари з дронів відбулися о 1:17 за Києвом під час розвантаження літака. Він транспортував гуманітарний вантаж з турецької Анкари до Місрату для потреб Товариства Червоного Півмісяця Лівії. Всі необхідні дозволи українська сторона має.

Внаслідок нападу знищено хвостову частину літака, а також паспортні документи штурмана. Крім того, легких поранень зазнав оператор екіпажу судна. Наразі екіпаж літака перебуває у безпечному місці. Його в повному складі було евакуйовано.

Олена Малахова уточнила, що було кілька пострілів. Загалом в атаці брали участь два дрони, один із яких здійснював фото- та відеофіксацію. Щодо самого літака, то його повністю знищив вогонь. Що стосується вантажу, то точної інформації “Скайавіатранс” поки не має. У компанії припускають, що його також повністю знищено.

“Через 40 хвилин після інциденту фото та відео удару з’явилися на сайтах російських ЗМІ та блогерів. Мені здається, що не без того, що Москва підтримує незаконний уряд генерала Хафтара, який намагається захопити владу в Лівії”, – додала Малахова.

والله العظيم صوت الانفجارات التي تهم مدينة الفاجرات مصراته هي اجمل من اجمل معزوفة عرفتها البشرية ولم يتقنها انامل بتهوفن فاتقنتها أجنحة الصقور الليبية ووبراعة😂👍❤ pic.twitter.com/W6BOQ5KI4m

— Hamid J Lamami (@Hamid_J_Lamami) 6 серпня 2019 р.