СБУ зазначила черговий підвищений інтерес до вербування українців

У СБУ розповіли про нові спроби вербування українців російськими спецслужбами.

Про це повідомили у відомстві 6 серпня.

“За наявною в СБУ інформацією підвищений інтерес у ворожих спецслужб викликають представники органів державної влади, правоохоронці, військові та члени їх сімей, а також громадяни, які тривалий час працювали на стратегічно важливих об’єктах. Оперативники української спецслужби встановили, що взимку 2018 року представники ФСБ РФ завербували мешканця Херсонщини, колишнього працівника заводу “Кримський Титан”, під час його поїздки до тимчасово окупованого Криму. Під час проходження паспортного контролю на пункті пропуску “Армянськ” чоловіка запросили для проведення додаткової “бесіди”. Застосовуючи методи психологічного та фізичного тиску, співробітники ворожої спецслужби вимагали, щоб він зізнався у міфічних зв’язках зі Службою безпеки. Крім того представники ФСБ натякали на начебто причетність чоловіка до аварії на “Кримському Титані”, вбачаючи у цьому ознаки диверсії”, – мовиться у повідомленні СБУ.