У Раді немає залу, в якому зможе збиратися фракція “Слуги народу”, – Арахамія

Майбутній народний депутат від партії “Слуга народу” Давид Арахамія розповів, що у будівлі Верховної Ради України наразі немає достатнього великої зали, в якій могла б збиратися його фракція.

Раніше Арахамія заявив, що одним з перших законопроектів, поданих його фракцією, буде введення кримінальної відповідальності за неперсональне голосування депутатів.

“У Трускавці я вже бачив, коли всі люди зібралися в одному залі, як це має виглядати. Ми досить швидко зрозуміли, що у Верховній Раді зараз немає взагалі зали, де може фракція збиратися, крім загального залу. Тобто, немає малого залу, який витримає нашу численність. Це перша логістична проблема”, — розповів він в ефірі “Радіо НВ”.

Нагадаємо, перше засідання нового складу Верховної Ради може відбутися 3 вересня.

За словами представника президента в Кабінеті міністрів, номер 17 у виборчому списку партії “Слуга народу” Андрія Геруса, перші призначення до Кабміну оголосять саме під час першого засідання парламенту.

Давид Арахамія. Фото: niknews.mk.ua

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