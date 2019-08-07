Вчені: Темний шоколад допомагає при депресії

Нові дослідження показали, що вживання темного шоколаду покращує настрій і допомагає зняти симптоми депресії. Про це пише Telegraph.

Вчені стверджують, що у дорослих, які їли гіркий шоколад, ймовірність появи симптомів депресії була на 70% нижче, ніж у тих, хто шоколад не вживав. Автори дослідження під керівництвом доктора Сари Джексон з Лондонського інституту епідеміології та охорони здоров’я проаналізували дані більше 13 тисяч чоловік.

Темний шоколад має більш високу концентрацію флавоноїдів – хімічних речовин, які володіють антиоксидантними властивостями. Це викликає ефект підвищення настрою і впливає на можливе виникнення депресії.

За словами Джексон, причинно-наслідковий зв’язок між вживанням шоколаду і депресією потребує подальшого вивчення.