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Стали відомі імена бійців ВСУ, загиблих на Донбасі

07.08.2019

В результаті обстрілу ворожих на Донбасі загинули четверо морських піхотинців з 36-ї окремої бригади, з них двоє уродженців Чернігівської області. Про це повідомляє UA: Миколаїв «Фейсбук» з посиланням на волонтера Юлію Вотчер.

«Це старший матрос Олександр Шарко, 31 рік, і матрос Владислав Рак. Він на 10 років молодше. Такі дані надав обласний військкомат. Третій піхотинець з Вінницької області. Йому було 23», — йдеться в повідомленні.

Четвертий загиблий родом з Братського району Миколаївської області.

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