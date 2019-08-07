В Афганістані ліквідували сотню талібів

Міністерство оборони Афганістану провела військову операцію, в ході якої в різних провінціях країни були знищені 92 бойовики руху Талібан.

Про це у вівторок, 6 серпня, повідомляє Анадолу з посиланням на міноборони.

“У результаті операцій, проведених в Афганістані за останню добу, нейтралізовано 92 і поранено 56 бойовиків руху Талібан”, – йдеться в повідомленні. Як зазначається, афганські військові діють за підтримки сил НАТО відразу у дев’яти провінціях. В ході операцій затримано 10 бойовиків, вилучено велику кількість зброї та боєприпасів.