Війна на Донбасі: 9 обстрілу в добу, 4 загиблих і 1 поранений

За минулу добу збройні формування Російської Федерації і її найманці дев’ять разів порушили режим припинення вогню.

З них 1 раз з застосуванням забороненої мінського угодами зброї – мінометів калібру 120 мм.

Про це повідомляє прес-центр ООС. В районі відповідальності оперативно-тактичної групи “Схід” противник здійснив шість обстрілу позицій Об’єднаних сил: – поблизу Богданівка з озброєння БМП, станкового протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї;

– двічі поруч з Павлопіль з ручного протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета; – двічі поблизу Водяного – зі стрілецької зброї; – поблизу Лебединського зі стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання “Північ” позиції українських захисників були обстріляні 3 рази:

– двічі неподалік Травневого – з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї

– в районі населеного пункту Південне із забороненого Мінськими угодами зброї – міномета калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Внаслідок обстрілу ворожих четверо військовослужбовців загинули і один отримав поранення.

З початку поточної доби, 7 серпня, обстріли позицій Об’єднаних сил не зафіксовані. Військові зазначають, що Об’єднані сили “надійно контролюють супротивника” на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умови припинення вогню.